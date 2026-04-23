L' Università di Firenze coinvolta in una spedizione formativa negli Usa

Un'università italiana sta partecipando a un progetto formativo negli Stati Uniti, con l’obiettivo di portare nuove idee e metodi nel sistema universitario nazionale. La spedizione coinvolge docenti e studenti, che collaborano con istituzioni americane per scambi di conoscenze e buone pratiche. L’iniziativa mira a creare connessioni e sviluppare approcci innovativi che possano essere adottati anche in Italia.

Trasformare l’esperienza internazionale in innovazione strutturale per il sistema universitario italiano. Con questo obiettivo, una delegazione composta dai dieci tra vertici e funzionari di tre grandi atenei italiani (Firenze, Perugia e Milano-Bicocca) e dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it La Qualità in UNIFI: la nostra voce conta Notizie correlate Parità di genere negli enti locali: asse istituzionale tra università di Firenze e Anci ToscanaFIRENZE – Sancire la parità di genere come parametro strutturale e indicatore di qualità dell’azione amministrativa locale. Leggi anche: Università, Ia entra in aula: Luiss e Google insieme per ridisegnare esperienza formativa Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Disabilità e inclusione, l’Università di Firenze trasforma la città in uno spazio di confronto; Giornata della Terra 2026: Green Week all'Università di Firenze; Formazione, cultura, cinema e politiche sociali: la Disability Week promossa dall’Università di Firenze; L'Università di Firenze promuove la 'Disability Week': le iniziative per riflettere sulle disabilità. Firenze: Gasparri contestato durante un convegno all’Università. Lui: Sono rimasto al mio postoMaurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, è stato contestato oggi, 20 aprile 2026, da un gruppo di studenti al polo di scienze sociali dell'Università di Firenze. Gasparri era stato invitato per pa ... firenzepost.it Al via la Green Week dell'Università di FirenzeUn trekking alle Biancane, a Monterotondo Marittimo (Grosseto), ha dato il via oggi alla quarta edizione della Unifi Green Week, il ciclo di appuntamenti all'insegna della sostenibilità che trasforma ... ansa.it Attivato il Centro di competenza dell’Università di Firenze su richiesta del Comune. Il docente Nicola Casagli guiderà le verifiche tecnico-scientifiche per ricostruire lo scenario dopo il maltempo e definire le misure di sicurezza - facebook.com facebook L'Università degli Studi di Firenze si conferma protagonista della ricerca europea. Nel programma Horizon Europe (2021-2027), l'Ateneo ha ottenuto finanziamenti per oltre 49,3 milioni di euro, prendendo parte a 129 progetti, di cui 38 con il ruolo di coordinato x.com