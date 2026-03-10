L'università Luiss ha avviato una collaborazione con Google per rinnovare l’esperienza in aula. La partnership mira a integrare tecnologie digitali avanzate nel percorso formativo, coinvolgendo studenti e docenti in attività innovative. La collaborazione è stata annunciata oggi a Roma e rappresenta un passo importante nel processo di modernizzazione dell’ambiente accademico.

Roma, 10 mar. (AdnkronosLabitalia) - L'eccellenza formativa al centro e la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale come moltiplicatore delle facoltà umane: questa la visione di un nuovo umanesimo digitale presentata oggi da Luiss e Google durante l'evento 'Reimagine the Learning Experience at Luiss'. Il Campus di Viale Romania è stato oggi teatro della presentazione di un modello formativo unico nel suo genere in Italia, dove l'AI non si sostituisce all'individuo, ma ne integra e potenzia l'intuizione, il pensiero critico e le competenze. Una sinergia, questa, sancita da un'intesa che definirà un'innovativa esperienza di apprendimento fondata sulla complementarità: l'Ateneo, infatti, guiderà un processo di innovazione mediante una progettazione didattica e scientifica d'avanguardia, mentre Google agirà come abilitatore tecnologico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Università, Ia entra in aula: Luiss e Google insieme per ridisegnare esperienza formativa

