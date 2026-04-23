Dopo settimane di incertezza legate al veto di un paese membro, l’Unione europea ha deciso di sbloccare un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. La decisione arriva dopo un prolungato confronto tra gli Stati membri, che ha rallentato l’approvazione del finanziamento. Ora, con l’ok ufficiale, si apre una nuova fase di assistenza finanziaria per il paese coinvolto nel conflitto.

Superato lo stallo con Ungheria e Slovacchia, Bruxelles accelera sul sostegno a Kyjiv. In arrivo anche un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia L’Unione europea ha finalmente sbloccato il prestito da novanta miliardi di euro destinato all’Ucraina dopo settimane di stallo politico, legato soprattutto al veto dell’Ungheria. La decisione è arrivata dopo la ripresa del flusso di petrolio russo verso Budapest e Bratislava attraverso l’oleodotto Druzhba, uno dei nodi energetici più sensibili del continente. Gli ambasciatori dei Paesi membri, scrive il Guardian, hanno raggiunto ieri un accordo per avviare le procedure finali di approvazione del prestito e di un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Unione europea ha sbloccato il prestito da novanta miliardi per l’Ucraina

Netanyahu will be arrested if he comes to Hungary, says incoming PM Péter Magyar | Midday Report

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