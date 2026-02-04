Ucraina i negoziati con la Russia fanno progressi Sbloccato il prestito Ue da 90 miliardi

I negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti sono stati più concreti del previsto. Oggi le delegazioni hanno discusso di passi pratici e soluzioni reali, secondo quanto riferito dal rappresentante ucraino Kyrilo Umerov. Il confronto, che si è svolto in un clima più costruttivo, ha portato anche allo sblocco del prestito europeo da 90 miliardi di euro. La strada verso una possibile pace sembra più aperta, almeno sulla carta.

I negoziati di oggi fra Russia, Ucraina e Stati Uniti sono stati "sostanziali e produttivi": si sono concentrati "su passi concreti e soluzioni pratiche", ha reso noto il capo della delegazione di Kiev, il consigliere per la sicurezza nazionale Kyrilo Umerov in un post su X, anticipando un rapporto per il Presidente Volodymir Zelensky. Insieme a lui, nella delegazione ucraina ci sono Kyrylo Budanov, Davyd Arakhamia, Serhii Kyslytsia, Andrii Hnatov, Vadym Skibitskyi, e Oleksandr Bevz. Da parte americana hanno negoziato gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushnev. Mentre i russi erano rappresentati ad alto livello militare.

