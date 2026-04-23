Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato oggi l’ultimo atto legislativo necessario per il prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. La decisione si basa su un accordo raggiunto nel dicembre scorso tra 24 degli 27 Stati membri. La somma rappresenta un aiuto finanziario importante, e l’approvazione segna il passaggio finale per l’erogazione del prestito.

Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato oggi l’ultimo atto legislativo necessario per erogare il prestito da 90 miliardi di euro all’Ucraina concordato nel dicembre scorso da 24 su 27 Stati membri. Fondamentali sono state l’esclusione del veto di Budapest dopo la sconfitta del premier Viktor Orbán alle elezioni del 12 aprile scorso vinte da Péter Magyar e la ripresa delle forniture petrolifere dalla Russia attraverso l’oleodotto Druzhba, via Ucraina, verso Ungheria e Slovacchia. Come funziona il prestito Ue all’Ucraina Si tratta, come previsto dagli accordi già raggiunti a metà dicembre, di un prestito-ponte che sarà finanziato da strumenti di debito comune europei, garantiti dal margine di manovra del bilancio dell’Unione.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’Unione europea finalizza il prestito da 90 miliardi di euro all’Ucraina

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