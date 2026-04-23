L' Unicef dona le pigotte agli anziani della Cra Vignolese di Modena

L'Unicef ha consegnato trenta Pigotte agli ospiti della Casa residenza anziani Vignolese di Modena. Le bambole di pezza, create a mano dai volontari dell'associazione per l'infanzia, sono state distribuite questa mattina, giovedì 23 aprile. La consegna si è svolta alla presenza della vicesindaca e di altri rappresentanti locali. Le Pigotte sono state offerte ai residenti della struttura come dono simbolico.

Trenta Pigotte donate da Unicef agli anziani della Casa residenza anziani Vignolese. Le famose bambole di pezza realizzate a mano dai volontari dell'associazione per l'infanzia sono state consegnate agli ospiti della Cra questa mattina, giovedì 23 aprile, alla presenza della vicesindaca e.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Opera lirica a misura di anziani: a teatro oltre 300 ospiti della Cra modenesiSono stati 302 gli ospiti 'speciali', anziani e loro accompagnatori, che da settembre ad aprile hanno potuto assistere alle prove generali di... Bambini e anziani. Laboratori coi bimbi alla Cra di RussiDa una parte gli anziani della casa residenza anziani e centro diurno Baccarini di Russi.