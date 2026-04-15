Opera lirica a misura di anziani | a teatro oltre 300 ospiti della Cra modenesi

Da settembre ad aprile, oltre 300 anziani e i loro accompagnatori hanno partecipato alle prove generali di alcune delle principali opere liriche al teatro Comunale. Gli ospiti, provenienti dalla residenza assistenziale locale, hanno assistito alle rappresentazioni in un contesto dedicato, con l’obiettivo di rendere l’opera lirica accessibile e fruibile anche a un pubblico più anziano. L’iniziativa ha coinvolto una vasta partecipazione di persone e ha previsto momenti di confronto e relax.

Sono stati 302 gli ospiti 'speciali', anziani e loro accompagnatori, che da settembre ad aprile hanno potuto assistere alle prove generali di importanti opere liriche portate in scena al teatro Comunale.Il progetto fa parte delle attività organizzate dai Servizi sociali del Comune di Modena per.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Lirica, 130 anni della Bohème: l’opera di Puccini torna al Teatro San Carlo È ”La bohème” il prossimo titolo della Stagione d’Opera 2025/2026 al Teatro di San Carlo: il capolavoro di Giacomo Puccini, nel 130esimo anno dalla... A Casa Fools Teatro Vanchiglia va in scena INUTILI - Tragicomico addio all’opera liricaUno spettacolo al debutto assoluto che attraversa i generi e le emozioni, muovendosi tra commedia brillante, opera barocca e dramma moderno.