Lungotorrente Verde dopo anni di disagi terminano i lavori

Dopo diversi anni di disagi, sono stati completati i lavori di riqualificazione di via Lungotorrente Verde a Pontedecimo. L’assessore ai lavori pubblici ha confermato la conclusione degli interventi di manutenzione e ristrutturazione nella zona. La ripresa delle attività è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine di un periodo di lavori iniziati alcuni anni fa.

L'assessore a manutenzioni e lavori pubblici Massimo Ferrante annuncia la fine dei lavori di riqualificazione di via Lungotorrente Verde a Pontedecimo. Una questione annosa per il quartiere, che si è trascinata per anni, tra disagi per i residenti, rimpalli, interrogazioni in Municipio e in.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Lavori al traguardo dopo i disagi . Riapre l’incrocio Mentana-SeliceImola, Riapre un Crocicchio Storico: Dalla Pazienza dei Cittadini ai Fondi PNRR per la Sicurezza Idraulica Imola riacquista un punto nevralgico della... Leggi anche: Dopo mesi di cantiere e disagi, strada verso la riapertura: conclusi i lavori sul collettore fognario Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pontedecimo, fine di un’odissea in lungotorrente Verde: dopo anni di proteste, code e lavori a metà, è arrivata la svolta -; Catanzaro, la bimba sopravvissuta vola al Gaslini: Genova pronta ad accoglierla -; A Sampierdarena una giornata dedicata ai gatti: corso con la studiosa Orietta Rossi -. Pontedecimo, fine di un’odissea in lungotorrente Verde: dopo anni di proteste, code e lavori a metà, è arrivata la svolta genovaquotidiana.com/2026/04/22/pon… x.com