Dopo mesi di cantiere e disagi strada verso la riapertura | conclusi i lavori sul collettore fognario

Entro la prossima settimana, via Ponte a Verucchio riaprirà al traffico, dopo mesi di lavori sul collettore fognario principale che hanno causato numerosi disagi ai residenti. I tecnici hanno finalmente terminato le operazioni di riparazione, intervenendo per risolvere un grave guasto che aveva compromesso le reti di scarico della vallata. Un dettaglio che distingue questa conclusione è la presenza di una grande gru ancora posizionata sulla strada, pronta a rimuoversi nel giro di pochi giorni.

Completata la fase più complessa dell’intervento sul sistema idrico e fognario. Hera ringrazia i residenti per la collaborazione: reti ammodernate e infrastrutture più sicure Entro la prossima settima è prevista la riapertura di via Ponte a Verucchio. Dopo mesi di interventi per risolvere il grave guasto al collettore fognario principale di vallata, il cantiere entra nella sua fase conclusiva, portando a termine un’opera di fondamentale importanza per la sicurezza infrastrutturale del territorio. L’intervento si è rivelato particolarmente complesso per l’entità del danno iniziale e per la scelta strategica del Gruppo Hera, condivisa con l’amministrazione comunale, di risolvere preventivamente ulteriori criticità emerse in corso d’opera.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su dopo mesi Ecco via Manzoni dopo i lavori: strada riaperta al traffico dopo l'esplosione del collettore fognario Strada Flaminia riapertura tra code al semaforo e i lavori per la rete anti caduta massi: il punto sul cantiere La strada Flaminia riapre nel tratto di Strettura a Spoleto, ma non senza problemi. Ultime notizie su dopo mesi Argomenti discussi: Nel cantiere del Maricò. Altri due-tre mesi di lavori per 30 posti in più al nido; Torre del Fiscale, cantiere infinito: slitta di altri sei mesi l’apertura di via di Torre Branca; Mareggiate, scatta il maxi cantiere a Lazzaretto: strada chiusa per due mesi, cambia la viabilità; Giardino San Domenico, il cantiere. Riapre via Ponte a Verucchio dopo il maxi intervento fognarioConclusi i lavori complessi sul collettore principale, con ammodernamento di rete fognaria e acquedotto e continuità dei servizi garantita ... altarimini.it Saronno, in arrivo 2 mesi di cantiere da 500 mila euro in via Portici. Poi toccherà a via MazziniSARONNO - Passa alla fase operativa il rifacimento della pavimentazione di via Portici: con una determina della Centrale unica di committenza è stato ... ilsaronno.it L’azzurra oro in superG alle Olimpiadi di Milano Cortina dieci mesi dopo il grave infortunio: “Dedico questa gioia a me stessa” - facebook.com facebook Federica Brignone nella storia: oro in #SuperG a #MilanoCortinaOlympic2026 dopo 10 mesi di calvario. A 315 giorni di distanza dal grave infortunio alla gamba sinistra firma una delle più grandi imprese: è dominio davanti a Romane Miradoli e Cornelia Hütte x.com