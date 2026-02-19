Lavori al traguardo dopo i disagi Riapre l’incrocio Mentana-Selice

L’incrocio Mentana-Selice ha riaperto dopo settimane di chiusura, causata dai lavori di messa in sicurezza. La strada era stata chiusa per interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza, che avevano causato disagi ai residenti e ai pendolari. Ora, grazie agli sforzi delle autorità e ai fondi europei del PNRR, il traffico ritorna a fluire normalmente. La riapertura segna la fine di un lungo percorso di interventi, che hanno coinvolto anche la sistemazione delle fognature. La circolazione riprende senza più limitazioni.

Imola, Riapre un Crocicchio Storico: Dalla Pazienza dei Cittadini ai Fondi PNRR per la Sicurezza Idraulica. Imola riacquista un punto nevralgico della sua viabilità: l’incrocio tra via Mentana e via Selice sarà nuovamente percorribile a partire da sabato, dopo mesi di lavori legati alla copertura del Canale dei Molini. L’intervento, interamente finanziato con 195.488 euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha riguardato il rifacimento di solai stradali e il controllo della sicurezza idraulica del canale, alleviando le preoccupazioni di residenti e commercianti. Un Intervento Necessario nel Cuore del Centro Storico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cantiere Aca finito: riapre dopo mesi di disagi il tratto stradale all'incrocio tra via Stradonetto e via TiburtinaIl tratto di via Stradonetto all’incrocio con via Tiburtina riaprirà entro la sera di domani, venerdì 16 gennaio, dopo mesi di chiusura.

Barriere architettoniche. Lavori finiti, stop ai disagi. La stazione riapre rinnovata e accessibileDa oggi, la stazione di Legnano riapre al pubblico dopo i lavori di rinnovamento, che hanno migliorato l’accessibilità e rimosso le barriere architettoniche.

