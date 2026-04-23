L’Unione Europea ha deciso di rimuovere il veto ungherese, permettendo così di approvare un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. Contestualmente, gli Stati membri hanno concordato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La decisione segna un passo importante per le finanze e le misure di pressione in atto tra i paesi europei.

Gli Stati membri dell’ Unione Europea hanno raggiunto l’accordo per un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca e, soprattutto, per sbloccare un prestito da 90 miliardi di euro a favore dell’ Ucraina. L’intesa arriva dopo che Kiev ha ripreso a pompare petrolio russo verso l’ Ungheria e la Slovacchia, spingendo così Budapest a revocare il veto imposto in precedenza. Cipro, che detiene il turno di presidenza, ha reso noto come gli ambasciatori degli Paesi membri abbiano concordato di avviare “procedure scritte” per l’approvazione definitiva del piano. La firma formale di entrambe le misure è prevista entro giovedì pomeriggio. Il problema dell’oleodotto Druzhba e il veto di Orbán.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Ungheria ha revocato il veto, e l’UE ha accettato di sbloccare il prestito da 90 miliardi di euro per l’Ucraina

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