Viktor Orbán e Robert Fico hanno esercitato il veto sul prestito da 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina, impedendo l’approvazione ufficiale delle conclusioni dell’Unione Europea, che vede la partecipazione di 25 Stati membri. La loro opposizione riguarda il mantenimento delle forniture di petrolio russo tramite l’oleodotto Druzhba, che attualmente è stato danneggiato dai bombardamenti.

Viktor Orbán e Robert Fico non mollano e bloccano l’impegno europeo di sostegno all’ Ucraina, almeno fino a quando Kiev non ripristinerà le forniture di petrolio russo ai due Paesi attraverso l’oleodotto Druzhba danneggiato dai bombardamenti. A niente sono serviti gli appelli degli altri Stati membri, tantomeno le richieste delle istituzioni Ue di rispettare la parola data. E nemmeno l’impegno del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di ripristinare le forniture entro un mese e mezzo, ammorbidendo così le sue posizioni intransigenti sui flussi di petrolio russo verso l’Ue. Così, il Consiglio Ue non ha potuto far altro che approvare le conclusioni in merito solo col sostegno di 25 Stati membri su 27 l’invio del prestito da 90 miliardi a sostegno dell’Ucraina e l’imposizione del ventesimo pacchetto di sanzioni alla Russia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Orbán e Fico mettono il veto sul prestito da 90 miliardi all’Ucraina: Ue approva le conclusioni con soli 25 Stati membri

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