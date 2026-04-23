Lunga serie di eventi al Sociale di Gualtieri

Al Teatro Sociale di Gualtieri si apre la stagione con una serie di spettacoli e iniziative che si protrarranno fino all’estate. L’organizzazione ha annunciato un calendario ricco di eventi, senza specificare le date o i dettagli delle rappresentazioni programmate. La programmazione comprende diverse produzioni teatrali e altre attività culturali, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico locale e attirare visitatori dalla zona.

Si apre la stagione del teatro Sociale di Gualtieri, con una lunga serie di eventi che porterà all’estate. Domani alle 19 è in programma un incontro-aperitivo con Fiorella Rodella, ospitato al Capanno del Bel Usèl, in viale Po a Gualtieri, seguito alle 21 in teatro dallo spettacolo "Esterno, DioDrauyssen, Gott", lavoro teatrale di Filippo Michelangelo Ceredi. Viene proposta una performance teatrale multimediale che darà l’occasione al pubblico di riflettere sul valore della Festa di Liberazione, oggi, mentre l’orizzonte del nostro futuro si fa sempre più incerto. La performance si basa su un archivio di testimonianze orali raccolte nel 1995 da Fiorella Rodella: oltre cinquanta interviste a donne e uomini italiani sopravvissuti alle deportazioni di oppositori politici nei campi nazisti tra il 1943 e il 1945.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lunga serie di eventi al Sociale di Gualtieri Notizie correlate Leggi anche: A Roma sabato di maltempo. Gualtieri firma l'ordinanza: stop agli eventi e parchi chiusi Sociale: Gualtieri, co-housing nuovo modello culturale, sia opportunita’ per citta’Il co-housing è definito come “un nuovo modello culturale” che richiede “un ripensamento delle città”.