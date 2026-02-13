A Roma sabato di maltempo Gualtieri firma l' ordinanza | stop agli eventi e parchi chiusi

Sabato a Roma, il maltempo ha causato disagi e ha portato alla chiusura di parchi pubblici e al divieto di eventi all’aperto. Per proteggere i cittadini dai forti venti e dai temporali previsti, il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza che impone il blocco di tutte le attività ricreative all’esterno. La decisione è stata presa dopo l’allerta arancione emessa dalla protezione civile, che indica condizioni pericolose per la pubblica sicurezza. In via precauzionale, le strade sono state chiuse al traffico e molte manifestazioni sono state annullate, compresi i tradiz

Niente maschere di Arlecchino e niente coriandoli. Vista l'allerta arancione per forte vento e temporali prevista per sabato 14 febbraio e per le successive 12-18 ore, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un'ordinanza con la quale ha vietato le attività "ludico-creative" o "a carattere sportivo" sulle aree pubbliche. Chiusi anche i parchi e cimiteri. In sostanza, a Roma sono state annullate tutte le manifestazioni ed eventi previsti in città. Deluso chi aveva deciso di scendere in maschera o meno in questi giorni nella Capitale. Nel dettaglio, il primo cittadino per l’intera giornata del 14 febbraio e comunque a cessazione dell’allerta “arancione”, sull’intero territorio capitolino ha disposto il “divieto di svolgimento di attività aggregative ludico-ricreative o a carattere sportivo (non agonistiche), su aree pubbliche o su aree aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorici; ”il divieto di accesso, transito o circolazione alle aree verdi, ai giardini, ai parchi e alle ville storiche; “il divieto di svolgimento di qualunque attività, già preventivamente autorizzata, nelle aree sottostanti ai carichi sospesi e alla chioma delle alberature e nel raggio di loro potenziale caduta; ”la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini, fatta salva l’esigenza di assolvimento di adempimenti improcrastinabili concernenti i servizi funebri e le attività di polizia mortuaria; “il divieto di accesso e pratica dei parchi fluviali e delle aree prospicienti a fiumi e corsi d’acqua per il pericolo di possibili piene”.🔗 Leggi su Romatoday.it

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, Roma ha emanato un'ordinanza di sicurezza.

L’amministrazione di Roma ha emesso un’ordinanza per l’Epifania, chiudendo parchi e cimiteri a causa dell’allerta meteo arancione prevista per martedì 6 gennaio.

