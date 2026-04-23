Lunedì arrivano Atzori e Versace per il podcast di RomagnaBanca

Lunedì si terrà l’arrivo di Atzori e Versace per il nuovo episodio del podcast di RomagnaBanca, dedicato alle relazioni umane e alla crescita personale. Il progetto, intitolato Umanamente parlando, si svolge a Bellaria e vede la partecipazione di ospiti che affrontano temi legati al rapporto tra le persone. La puntata sarà disponibile sui canali ufficiali della banca.

Prosegue a Bellaria il progetto Umanamente parlando, il podcast promosso da RomagnaBanca Credito Cooperativo dedicato interamente alle relazioni umane e alla crescita personale. Appuntamento a lunedì alle 17 con la seconda registrazione, proprio nella sede della banca in piazza Matteotti 9, con due protagoniste di spessore: la ballerina Simona Atzori e l’atleta paralimpica Giusy Versace (nella foto). Due testimonianze straordinarie di resilienza e capacità di trasformare i limiti in opportunità. Si tratta di un appuntamento pensato per coinvolgere il pubblico in un dialogo autentico e profondo, capace di generare riflessioni e stimolare una consapevolezza concreta nella vita quotidiana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lunedì arrivano Atzori e Versace per il podcast di RomagnaBanca Notizie correlate Leggi anche: 8 marzo, al Nest arrivano le Janare con “Podcast musicale” Leggi anche: Apple Podcast si evolve: arrivano i video e il Picture-in-Picture