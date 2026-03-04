8 marzo al Nest arrivano le Janare con Podcast musicale

Domenica 8 marzo alle 20.00, il NEST ospita lo spettacolo di Fabio Micera intitolato “Janare”, un podcast musicale che combina elementi di teatro contemporaneo, musical e interviste drammatiche. L’evento si svolge in occasione della Giornata Internazionale della Donna e coinvolge il pubblico attraverso un’esperienza che esplora le profondità attraverso una forma innovativa di narrazione.

Domenica 8 marzo alle ore 20.00, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il NEST ospita JANARE, lo spettacolo di Fabio Micera nella forma originale di un “podcast musicale”: un intreccio di teatro contemporaneo, musical e drama-interview che dà voce alle profondità, alle contraddizioni e alle zone d’ombra della condizione femminile. Tra sogni e periferie, verità nascoste e dinamiche tossiche, la voce di Bima guida il racconto di Nina a partire da una domanda che diventa chiave di accesso a memorie e scelte: “Qual è la notte che ha cambiato la tua vita?”. Ne emerge un viaggio intenso e contemporaneo, capace di alternare confessione e immaginazione, fragilità e resistenza, fino a interrogare lo sguardo collettivo sul ruolo della donna nella società. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

