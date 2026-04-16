Apple Podcast si evolve | arrivano i video e il Picture-in-Picture

Con il lancio di iOS 26.4, l’app di Apple dedicata ai podcast ha ricevuto un aggiornamento che permette di visualizzare contenuti video direttamente nell’interfaccia dell’app. Questa novità consente agli utenti di guardare i video senza dover uscire dall’app o passare a un’altra piattaforma. Inoltre, è stata introdotta la funzione Picture-in-Picture, che permette di continuare a vedere i video mentre si utilizza altre applicazioni sul dispositivo.

Con il rilascio di iOS 26.4, l’applicazione dedicata ai podcast di Apple introduce finalmente la possibilità di visualizzare i contenuti video direttamente all’interno dell’interfaccia nativa. Questa evoluzione tecnologica permette agli utenti che hanno aggiornato il proprio dispositivo di fruire di episodi che integrano immagini in movimento, colmando un divario funzionale che separava il servizio dai principali competitor del settore. L’integrazione multimediale arriva dopo una lunga attesa, riportando la piattaforma al livello di servizi come YouTube e Spotify, che gestiscono la distribuzione di contenuti video da diversi anni. Sebbene i...🔗 Leggi su Ameve.eu

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