Luna park da record a Como | Affluenza alta e strategia anticrisi vincente
L’edizione 2026 del Luna park a Como si è conclusa con un bilancio positivo, dopo aver avuto luogo dal 28 marzo al 19 aprile nell’area di via Sportivi Comaschi, nell’ex piazza d’Armi. L’affluenza è stata elevata e la manifestazione si è confermata come uno degli eventi più frequentati della zona, attirando un gran numero di visitatori durante il periodo di apertura.
Si chiude con un bilancio positivo l’edizione 2026 del Lunapark Como, che dal 28 marzo al 19 aprile ha animato l’area di via Sportivi Comaschi, nell’ex piazza d’Armi, confermandosi come uno degli appuntamenti più partecipati del territorio.Affluenza e meteo favorevoleL’edizione appena conclusa è.🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie correlate
Leggi anche: Campania Love Park: il luna park gratuito di San Valentino, un giorno da non perdere!
Mantova: Luna Park al Boma, ripartenza positiva e affluenza incoraggiante. Valutazioni per una sede stabile in vista.Il ritorno del Luna Park al Boma di Mantova segna una ripartenza incoraggiante, con un’affluenza significativa di famiglie e giovani fin dal giorno...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Luna park da record a Como: Affluenza alta e strategia anticrisi vincente; Schiena dritta e 4 centimetri in più: l'intervento record che ha rimesso in piedi un traslocatore; Viterbo - San Pellegrino, residenti ancora contro Frontini: Noi penalizzati, vogliono trasformare il centro in un luna park; Spoleto, incendio al Luna Park Carbonini.
Luna park da record a Como: Affluenza alta e strategia anticrisi vincenteSi chiude con un bilancio positivo l’edizione 2026 del Lunapark Como, che dal 28 marzo al 19 aprile ha animato l’area di via Sportivi Comaschi, nell’ex piazza d’Armi, confermandosi come uno degli ... quicomo.it
Legnano, aperto il luna park da record: 95 attrazioniFiera dei morti, che ogni anno il primo di novembre richiama migliaia di persone da tutto il circondario. Altro che «Maledetto luna park», come canta Loredana Bertè nel suo nuovo singolo: quello di ... ilgiorno.it
Cronaca. Lugo, 30enne gambiano si denuda al Luna Park davanti alle famiglie - facebook.com facebook
Verso il luna park x.com