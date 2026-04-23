Luna park da record a Como | Affluenza alta e strategia anticrisi vincente

L’edizione 2026 del Luna park a Como si è conclusa con un bilancio positivo, dopo aver avuto luogo dal 28 marzo al 19 aprile nell’area di via Sportivi Comaschi, nell’ex piazza d’Armi. L’affluenza è stata elevata e la manifestazione si è confermata come uno degli eventi più frequentati della zona, attirando un gran numero di visitatori durante il periodo di apertura.