Campania Love Park | il luna park gratuito di San Valentino un giorno da non perdere!

Questa mattina apre il Luna Park dell’Amore al Centro Commerciale Campania, in vista di San Valentino. L’evento, gratuito, attira famiglie e coppie pronte a vivere una giornata di divertimento e spensieratezza. Le attrazioni sono già pronte e l’affluenza sembra promettere un grande successo, con molte persone che si preparano a trascorrere il giorno degli innamorati tra giostre, giochi e tanta allegria.

"> Luna Park dell’Amore al Centro Commerciale Campania. Il 13 febbraio, in vista della festa di San Valentino, il Centro Commerciale Campania di Marcianise, situato nel cuore del Casertano, si prepara ad accogliere Campania Love Park. Si tratta di un evento unico, un luna park dedicato all’amore, aperto a tutti e pensato per celebrare i sentimenti in tutte le loro forme. Questo affascinante percorso sarà allestito in Piazza Campania e avrà come obiettivo quello di rendere il giorno prima di San Valentino un momento di gioia e condivisione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Al centro commerciale Campania sta per aprire il Love Park dedicato a San Valentino.

