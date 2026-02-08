Mantova | Luna Park al Boma ripartenza positiva e affluenza incoraggiante Valutazioni per una sede stabile in vista

Il Luna Park al Boma di Mantova ha riaperto ieri, e già si vede un buon movimento di visitatori. Famiglie e giovani hanno affollato le attrazioni fin dal primo giorno, dando segnali di una ripresa positiva. Ora si valutano le possibilità di rendere stabile questa sede, che sembra aver ritrovato il suo pubblico.

Il ritorno del Luna Park al Boma di Mantova segna una ripartenza incoraggiante, con un’affluenza significativa di famiglie e giovani fin dal giorno inaugurale di ieri, 7 febbraio 2026. Dopo un periodo di transizione che aveva visto la manifestazione vagare tra diverse possibili sedi, tra cui l’area di Palazzo Te e il Migliaretto, lo spettacolo viaggiante ha trovato una potenziale stabilità nell’ampio spazio del Boma, complice anche una giornata di sole che ha favorito l’esodo cittadino verso l’area dedicata al divertimento. L’evento, inaugurato dal rappresentante degli esercenti Robby Verzelletti e accompagnato dalla Banda Città di Mantova, si pone come un banco di prova per valutare la fattibilità di una sede definitiva, o quantomeno a lungo termine, per il Luna Park in questa specifica location.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Mantova LunaPark Winter Park, in 4mila all’apertura del più grande Luna Park mobile d’Europa | Video Regionali in Campania, affluenza alle ore 19 stabile rispetto al 2020 Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mantova LunaPark Argomenti discussi: Conto alla rovescia finito: oggi l’inaugurazione del luna park al Boma di Mantova; Viabilità modificata da sabato a Mantova per il Luna Park; Il brivido delle giostre: il luna park a Mantova parte forte; Linea 148 - dal 2/2 divieto di transito tratto di via Gioia, Mantova. Di nuovo al Boma il Luna Park. Da sabato 7 febbraio con 65 attrazioni e 14 banchi di gastronomiaMANTOVA, 22 gen. - La Giunta del Comune di Mantova ha deliberato che anche quest'anno il tradizionale Luna Park di Sant'Anselmo si svolgerà presso la zona del Boma in località Boccabusa. La decisione ... altramantova.it Mantova, l'iniziativa di Luca De Marchi (FdI): Frittelle solo ai bambini italianiFa discutere l’iniziativa del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca De Marchi, prevista per il pomeriggio del 15 febbraio al luna park di Mantova. Ci sarà una distribuzione di frittelle, ma ... tgcom24.mediaset.it Boom di presenze per il primo giorno del luna park di Mantova, al Boma. Tra grandi classici e novità, il pomeriggio del 7 febbraio si è alzato il sipario sulle 68 attrazioni che fino al 22 marzo arricchiranno i fine settimana (e non solo) dei mantovani. L’inno nazi facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.