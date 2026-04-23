L’Italia ha firmato un accordo con l’agenzia spaziale statunitense per inviare due astronauti italiani nelle future basi sulla Luna. L’obiettivo è supportare lo sviluppo di queste strutture e avanzare nel settore aerospaziale, che è stato inserito tra le cinque aree strategiche del piano industriale Made in Italy 2030. La collaborazione internazionale punta a consolidare la presenza italiana nello spazio e a promuovere progetti futuri nel settore.

? Cosa sapere Accordo ASI e NASA prevede due astronauti italiani per le future basi lunari.. Il settore aerospaziale entra tra le cinque frontiere strategiche del Made in Italy 2030.. Due astronauti italiani toccheranno il suolo lunare grazie a un accordo strategico tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la NASA, segnando un passaggio fondamentale per l’industria nazionale che punta a guidare la nuova economia spaziale. Il recente incontro Abitare lo Spazio. Il caso Luna, tenutosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha delineato i contorni di una missione che non riguarda solo l’esplorazione scientifica, ma la costruzione di infrastrutture vitali per la permanenza umana sul satellite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luna, l’Italia punta al doppio: due astronauti per nuove basi

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