Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’Italia mette subito le prime medaglie al collo. Giovanni Franzoni conquista l’argento, mentre Dominik Paris si aggiudica il bronzo. La gara si accende già nei primi giorni, e gli atleti italiani mostrano di essere in forma. La tensione cresce, e i tifosi sperano in altri successi.

Prime medaglie per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris. Il team azzurro gioca in casa e punta al record: superare le 20 medaglie conquistate a Lillehammer ’94. Questo è il grande obiettivo della spedizione azzurra alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I Giochi italiani mettono in palio tantissime medaglie, grazie a 116 gare in 16 sport, mai così tante. Come sempre, sono gli ori a determinare la posizione di una Nazione nel medagliere. A parità di medaglie d’oro, conta il numero di argenti. In caso di parità sia di ori che di argenti, allora valgono le medaglie di bronzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi 2026, il medagliere live: l’Italia punta al record, subito doppio podio

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

L’Italia si dà da fare ai Giochi di Milano Cortina.

#Milano-Cortina 2026 || Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Il medagliere; Quanto guadagneranno gli atleti italiani per le medaglie a Milano-Cortina; Oro e argento alle stelle: sono le medaglie più preziose di sempre; Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi | Sci alpino.

Olimpiadi 2026, il medagliere live: l’Italia punta al record, subito doppio podioResta aggiornato sul medagliere delle Olimpiadi 2026 in tempo reale. Scopri quali nazioni stanno conquistando più ori e medaglie. ilfattoquotidiano.it

Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano CortinaIl medagliere delle Olimpiadi 2026 aggiornato in tempo reale. L’Italia a Milano Cortina cerca di ottenere almeno 20 medaglie. fanpage.it

Partono le Olimpiadi invernali, il Trentino-Alto Adige abbraccia il mondo: «Che orgoglio, qui quasi un terzo del medagliere» x.com

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 il vero protagonista inatteso non è solo il medagliere, ma il… bidet. Tra stupore, meme e domande tipo «Serve per lavare i piedi» gli atleti stranieri stanno scoprendo uno dei simboli più curiosi della nostra identità quotidi facebook