Da una prospettiva spaziale, la missione Artemis 2 ha catturato immagini del tramonto sulla Terra, mentre si avvicina alla Luna. La navicella ha comunicato l’intenzione di tornare in futuro. Sono stati assegnati nuovi nomi ai crateri lunari e sono state trovate tracce delle missioni Apollo sulla superficie. La missione si è conclusa con successo, confermando le attività di esplorazione e ricerca nello spazio.

Roma – In cielo come in terra. Anche ai confini dell’universo le nostre imprese leggendarie finiscono per essere le albe e i tramonti. Il 24 dicembre 1968 l’americano Bill Andres, sull’Apollo 8 con Frank Borman e Jim Lovell, scattò la prima fotografia di un’alba terrestre durante il primo sorvolo umano della Luna. A più di 57 anni la Nasa non resiste alla tentazione e pubblica una nuova immagine presa a bordo dell’Artemis II: questa volta un commovente tramonto terrestre dietro la Luna. E non ci sono parole, soltanto il suolo butterato del nostro satellite color seppia e la falce chiazzata di blu a mollo nell’universo, orbite misteriose e nostalgia di casa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il tramonto ‘wow’ sulla Terra da Artemis 2 e la promessa alla Luna: “Torneremo”. I nomi ai crateri e le tracce di Apollo: missione compiuta

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