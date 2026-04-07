Il tramonto visibile durante il passaggio di Artemis 2 ha attirato l’attenzione, accompagnato dalla promessa di tornare sulla Luna. Sono stati assegnati i nomi ai crateri lunari scoperti durante le missioni Apollo. Jim Lovell ha inviato un messaggio che ricorda le imprese storiche degli astronauti, mentre le tracce delle missioni Apollo sono ancora visibili sul suolo lunare. In cielo e sulla Terra, le imprese spaziali continuano a lasciare segni indelebili.

Roma – In cielo come in terra. Anche ai confini dell’universo le nostre imprese leggendarie finiscono per essere le albe e i tramonti. Il 24 dicembre 1968 l’americano Bill Andres, sull’Apollo 8 con Frank Borman e Jim Lovell, scattò la prima fotografia di un’alba terrestre durante il primo sorvolo umano della Luna. A più di 57 anni la Nasa non resiste alla tentazione e pubblica una nuova immagine presa a bordo dell’Artemis II: questa volta un commovente tramonto terrestre dietro la Luna. E non ci sono parole, soltanto il suolo butterato del nostro satellite color seppia e la falce chiazzata di blu a mollo nell’universo, orbite misteriose e nostalgia di casa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il tramonto ‘wow’ da Artemis 2 e la promessa alla Luna: “Torneremo”. I nomi ai crateri, il messaggio di Jim Lovell e le tracce delle missioni Apollo

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