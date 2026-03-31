Secondo un sondaggio politico condotto da Tg La7 martedì 31 marzo 2026, il partito di maggioranza registra una flessione, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle mostrano un aumento delle preferenze. La Lega di conseguenza segna una diminuzione nei consensi degli italiani. I dati riflettono le intenzioni di voto espresse dagli intervistati in questa giornata.

Per chi voterebbero gli italiani martedì 31 marzo 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 31 marzo 2026, FdI frena e Pd e M5s avanzano. Lega in calo

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