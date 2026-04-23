L’ultimo bilancio di Rossi Utile netto a 18,5 milioni

Ieri la Fondazione Mps ha presentato il bilancio relativo all’ultimo esercizio, con un utile netto di 18,5 milioni di euro. La giornata è stata anche dedicata all’elezione della nuova amministratrice, ma i numeri sono stati al centro dell’attenzione, offrendo una panoramica sulla situazione economica dell’ente. La riunione ha coinvolto diversi rappresentanti e ha segnato un momento di aggiornamento sulla gestione finanziaria.

Ieri non era solo il giorno dell’elezione della nuova amministratrice, ma anche dei numeri, per la Fondazione Mps. La deputazione generale, dopo le comunicazioni del presidente Rossi relative anche all’assemblea di Banca Mps e prima del voto, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2025, chiuso con un risultato economico positivo di 18,5 milioni di euro, in incremento rispetto all’anno precedente (+47 per cento rispetto ai 12,6 millioni del 2024), "caratterizzato soprattutto da un buon andamento della gestione corrente, nonostante il periodo di elevata volatilità dei mercati finanziari", si annuncia nella nota stampa. Il patrimonio netto contabile della Fondazione si attesta, quindi, a 593 milioni, in aumento di 11,1 milioni sul 2024 (+1,9 per cento).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ultimo bilancio di Rossi. Utile netto a 18,5 milioni Notizie correlate Amg Gas, positivo il bilancio 2025: ricavi per 92 milioni, utile netto di oltre 5 milioniL’assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda (indicatore finanziario che misura la... Bilancio record per la banca ravennate, utile netto da 42 milioni di euro: approvato un doppio dividendoL’assemblea dei soci della Cassa di Ravenna, presieduta da Antonio Patuelli, riunitasi al Teatro comunale di Russi, ha approvato all'unanimità i... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bilancio. Martedì 14 aprile l’assessore Conte all’evento Cgil Milano Città dei Saperi; Vino, le Marche al 58° Vinitaly puntano su identità, sostenibilità e territorio; Carlo Rossi saluta la Fondazione Mps: Con me 81 milioni per Siena; Il Vinitaly chiude con numeri e bilanci positivi, anche per il Trentino che però è chiamato alle scelte: che fine ha fatto il progetto di revisione del comparto?. Fondazione Mps, il presidente Rossi traccia il bilancio: In 8 anni erogati 81,5 milioni di euroIn 8 anni abbiamo erogato 81,5 milioni di euro, 11,6 quelli del 2024 e la stessa cifra all’incirca sarà relativa al 2025; 31 tra bandi e iniziative attivati di cui 8 in ambito culturale, 13 in quello ... radiosienatv.it Enrico Rossi lascia Cartoceto dopo 17 anni, dallo sciopero della fame sulla gru a vicepresidente della giunta regionale: «Paese ricostruito»Un bilancio più che lusinghiero se solo si tiene conto degli ingenti lavori di restauro che hanno consentito di recuperare le mura urbiche rovinosamente franate in più punti del centro storico nel ... corriereadriatico.it TRENTO HA SCELTO! La Dolomiti Energia avrebbe individuato il coach per il post Cancellieri: si tratta di Alessandro Rossi, ex Scafati, Rieti e in questa stagione a Treviso, prima dell'esonero a fine dicembre. I dettagli: https://www.pianetabasket.com/lega - facebook.com facebook Rossi torna in Appello per l’omicidio Balani. Romagnoli, amico scrittore: “Scelta non sorprendente” x.com