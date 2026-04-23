Da oltre un secolo, il Treno Bianco dell’Unitalsi collega Palermo a Lourdes, portando ogni anno migliaia di malati, disabili e pellegrini in un viaggio che rappresenta un momento di attesa e di fede. L’ultima corsa di quest’anno si svolge in un contesto di continuità, con il treno che continua a essere simbolo di speranza e di desiderio di rinascita per chi affronta condizioni di salute difficili.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Da 120 anni il Treno Bianco dell’Unitalsi trasporta migliaia di malati, disabili e pellegrini da Palermo a Lourdes, con un vero e proprio viaggio della speranza in cerca di guarigione nella località francese che da sito religioso e spirituale si è trasformato anche in una meta turistica. Il regista Valerio Filardo ha descritto l’ultimo viaggio del convoglio nel documentario Chi sale sul treno, premiato al festival de Cine Italiano a Madrid e ora in tour in diverse città italiane. Il documentario è stato girato interamente su quel treno attrezzato per un viaggio di quasi 50 ore, che attraversa tutta l’Italia e un bel pezzo della Francia.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’ultima corsa a Lourdes, fra voglia di vivere e speranza

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