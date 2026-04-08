Tanta voglia di vivere nel nome di Alessandro

Una giornata in memoria di Alessandro Coatti ha visto la partecipazione della comunità di Longastrino, che si è unita per ricordarlo. L’evento si è svolto nel rispetto della sua memoria, coinvolgendo amici e familiari in momenti di riflessione e condivisione. La manifestazione ha previsto incontri e attività, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Alessandro tra i presenti. La giornata si è conclusa con un momento di raccoglimento collettivo.

Una giornata in memoria di Alessandro Coatti. La comunità di Longastrino si è unita per celebrare il patrono del paese, premiare i partecipanti della seconda edizione del concorso di poesia dal tema ’Vivere altrove, nella realtà o nella fantasia’ e, soprattutto, ricordare il biologo longastrinese scomparso appena un anno fa, a seguito di un brutale omicidio avvenuto in Colombia. Per la prima volta, la festa del patrono ha assunto un significato ancora più profondo, tra ricordi e momenti di commozione. Alle 15, nella chiesa del paese, si è svolta la premiazione del concorso di poesia intitolata ad Alessandro Coatti. Sotto un sole raggiante, bambini, ragazzi e adulti hanno preso parte ad un evento molto partecipato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tanta voglia di vivere nel nome di Alessandro Chivu a Dazn: «Vi spiego il perché di Akanji davanti la difesa nel finale, c’è tanta voglia di essere competitivi»Mercato Inter, sfuma il colpo a parametro zero? Le ultime su McKennie e il rinnovo con la Juventus Calciomercato Inter LIVE: Sommer verso l’addio?... Napoli, tanta voglia di ChampionsA me gli occhi, diceva Conte, e quelli lo seguivano come il pifferaio di Hamelin, fino ad arrampicarsi allo scudetto e alla conquista della... É MIRACOLO VERO ! Accade dal 6 al 12 aprile ! Temi più discussi: Tanta voglia di vivere nel nome di Alessandro; Prezzi alti, troppe scelte, troppa tecnologia: cosa ci dicono gli italiani sulla difficoltà di scegliere un’auto; Ogni attimo è speciale, il messaggio di Sammy Basso: una vita da abbracciare. L'intervista ai genitori; We Are Mastini, il nuovo modo di vivere l’Hockey Varese su Facebook. Del Grande: Un gruppo per tutti. Tanti gli eventi all’aria aperta. Musei, fiera e parco acquaticoTanta voglia di vivere all’aria aperta e di cultura in questi primi giorni d’aprile. Domani e lunedì alle 15 una visita guidata è prevista all’ex manicomio di Mombello a Limbiate (Mb). Lunedì alle 16 ... quotidiano.net Tanta voglia di camping Campania controcorrenteTurismo outdoor, campeggi, camper e roulotte. I dati forniti dal Salone nazionale del camper, che si terrà a Parma a settembre, raccontano di un trend in crescita della vacanza all’aria aperta. ilmattino.it Ciccio cerca casa Ciccio è un dolce cagnone che a fine aprile farà 10 anni È bravo e socievole e con tanta voglia di fare passeggiate, giocare e ricevere tante coccole Attende solo la sua famiglia. Aiutateci a trovarla! Per info mandare mail a canile@en - facebook.com facebook