Il presidente di uno dei paesi dell’Europa dell’Est ha dichiarato di non considerarsi un imperatore come altri leader mondiali. Ha espresso il desiderio di incontrare un ex presidente statunitense a Washington, ma ha precisato che non si limiterebbe a una stretta di mano. Ha anche affermato di non essere come il presidente ucraino e di non aver bisogno di inchini o di mendicare rispetto.

“Io non sono un imperatore come Putin o Trump”. Oppure: “Mi piacerebbe andare a Washington e incontrare di persona Trump, ma non per una stretta di mano e basta. Non sono Zelensky, non ho bisogno di inchinarmi e mendicare”. Ci si potrebbe fare un libro con le citazioni pittoresche di Aleksandr Lukashenko (o, come va di moda adesso tra quelli bravi, Aljaksandr Lukaš?nka), eterno presidente-autocrate della Bielorussia (è al potere dal 1994) e protagonista misconosciuto della politica contemporanea. Come per Amintore Fanfani, ch’era sempre al centro della politica italiana, anche lui potrebbe essere definito “il signor Rieccolo”, perché tra una giravolta e l’altra resta sempre in sella.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Lukashenko, il signor Rieccolo

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