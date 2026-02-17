Freed dissident Kalesnikava says Europe needs to engage with Belarusian leader Lukashenko

Maria Kalesnikava, ex-oppositrice bielorussa, ha chiesto all’Europa di aprire un dialogo con il presidente Lukashenko, dopo essere stata recentemente rilasciata. La donna ha sottolineato che un confronto diretto potrebbe favorire un miglioramento nella situazione politica del paese. Durante una conferenza, ha spiegato che la partecipazione europea potrebbe contribuire a ridurre le tensioni e a creare opportunità di negoziazione. La sua richiesta arriva in un momento in cui le tensioni tra Minsk e l’Occidente rimangono alte.

Kalesnikava was released in December and expelled from the country after serving more than five years in prison for leading protests that were crushed by Lukashenko following a disputed election in 2020. “Belarusians must feel that they are part of Europe. The more Belarus is cut off from Europe, the more it’s structurally tied to Moscow,” Kalesnikava told an online event organised by the Chatham House think-tank in London. “If Europe wants a stable and secure eastern neighbourhood, it cannot afford to disengage,” she added. “Currently Belarus resembles scorched earth,” said Bialiatski, referring to the climate of political repression and the country’s economic dependence on Russia and China. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Freed dissident Kalesnikava says Europe needs to engage with Belarusian leader Lukashenko Pope Leo urges US and Cuba to engage in sincere dialogueDomenica il Papa ha espresso grande preoccupazione per l’aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Cuba. Venezuela opposition members freed in prisoner releaseIl 8 gennaio, due importanti membri dell’opposizione venezuelana sono stati rilasciati, come confermato dall’organizzazione per i diritti umani Foro Penal. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Freed dissident Kalesnikava says Europe needs to engage with Belarusian leader LukashenkoFreed Belarusian dissident Maria Kalesnikava urged European governments on Tuesday to enter a dialogue with President Alexander Lukashenko, saying failing to engage with him would only strengthen ... reuters.com Le condizioni di salute del leader dissidente Kizza Besigye, detenuto da 350 giorni nella prigione di Luzira a Kampala, sono in uno stato critico. Lo ha fatto sapere il partito di opposizione ugandese People’s front for freedom. Besigye, ex-medico personale di facebook Iran, nuova condanna per la premio Nobel e dissidente Narges #Mohammadi, già in carcere. E mentre si attende la ripresa dei colloqui con Washington, emergono ancora i volti delle vittime della repressione. #Tg1 Sergio Paini x.com