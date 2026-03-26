Lukashenko da Kim Jong Un firmato trattato amicizia e cooperazione

Il presidente di un Paese dell’est europeo e il leader di un Paese asiatico hanno firmato un trattato di amicizia e cooperazione. L’accordo riguarda le relazioni tra i due Stati e include impegni in ambito diplomatico, economico e militare. La firma è avvenuta durante una cerimonia ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’accordo o sulle modalità di attuazione.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente bielorusso Lukashenko hanno firmato un trattato di amicizia e cooperazione tra i due Paesi. “Le relazioni amichevoli tra i nostri paesi, iniziate durante l’era sovietica, non si sono mai interrotte. Oggi, grazie a uno sviluppo globale e progressivo, stanno entrando in una fase fondamentalmente nuova”, ha dichiarato Aleksandr Lukashenko, in visita ufficiale a Pyongyang. Governo, Donzelli: "Dimissioni Santanchè? Serviva dare segnale cambio di passo" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lukashenko da Kim Jong Un, firmato trattato amicizia e cooperazione Articoli correlati Corea del Nord, Lukashenko attera a Pyongyang per l'incontro con Kim Jong UnAlexander Lukashenko è arrivato a Pyongyang, dove dovrebbe tenere colloqui con il leader della Corea del Nord Kim Jong Un. Corea del Nord, l’imponente cerimonia di benvenuto per Lukashenko insieme a Kim Jong UnAlexander Lukashenko è arrivato in Corea del Nord per una visita ufficiale al leader Kim Jong Un. Belarusian President Lukashenko at ceremony with Kim Jong Un in North Korea Una selezione di notizie su Lukashenko da Kim Jong Un firmato... Temi più discussi: Corea del Nord, Kim Jong Un riceve il Presidente Lukashenko; Il presidente bielorusso Lukashenko in Corea del Nord per colloqui con Kim Jong Un; Lukashenko attera a Pyongyang per l'incontro con Kim Jong Un; Kim Jong Un accoglie Lukashenko. Lukashenko da Kim Jong Un, firmato trattato amicizia e cooperazione(LaPresse) Il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente bielorusso hanno firmato un trattato di amicizia e cooperazione tra i due Paesi. stream24.ilsole24ore.com Corea del Nord, Kim Jong Un riceve il Presidente LukashenkoIl 25 marzo Kim Jong-un, il leader nordcoreano, ha ricevuto a Pyongyang il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, con una scorta di cavalleria a cavallo bianco e un saluto di 21 colpi di cannone. tg24.sky.it Cartoline dalla Corea del Nord. Due momenti: Il "coro" che segue Kim (a destra la sorella sempre più influente) e il leader insieme a Lukashenko appena arrivato in visita ufficiale. x.com La Bielorussia e la Corea del Nord hanno molto in comune: regimi autoritari, sostegno alla Russia nella guerra con l'Ucraina e isolamento internazionale. Ora il presidente bielorusso Lukashenko e il leader nordcoreano Kim Jong-un intendono "sviluppare la c - facebook.com facebook