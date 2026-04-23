Lukaku nessun nuovo allarme | gestione prudente in Belgio

Romelu Lukaku si trova attualmente in Belgio, dove la sua gestione viene definita prudente. Non sono stati segnalati nuovi problemi o complicazioni relative alla sua condizione. La situazione del calciatore viene monitorata con attenzione, ma non ci sono notizie di allarmi o interventi urgenti. La sua presenza in Belgio prosegue senza variazioni rispetto alle comunicazioni precedenti.

Nessuna nuova preoccupazione per Romelu Lukaku. Le immagini arrivate dal Belgio avevano acceso qualche dubbio sulle sue condizioni, ma il quadro emerso nelle ore successive è stato molto più rassicurante. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, lo stop anticipato durante una seduta al Bosuil, impianto dell’Anversa, non sarebbe legato a un nuovo problema fisico. Si sarebbe trattato, invece, di una scelta prudenziale. Il programma che Lukaku sta seguendo in Belgio procede infatti dentro una tabella personalizzata, con particolare attenzione alla gestione dei carichi. Nessun nuovo infortunio, dunque, ma solo una misura preventiva per non forzare il lavoro in una fase ancora delicata del recupero.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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