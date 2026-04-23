Lukaku falso allarme dal Belgio | nessun nuovo infortunio solo gestione dei carichi

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un possibile nuovo infortunio di Lukaku, dopo una foto e una smorfia che avevano generato preoccupazione tra i tifosi. Tuttavia, fonti ufficiali hanno confermato che non ci sono stati nuovi danni fisici, ma si tratta di una normale gestione dei carichi di lavoro. La situazione è sotto controllo e non ci sono interventi medici urgenti.

Una smorfia, una foto, e il panico. Ieri pomeriggio dal Belgio era arrivata la notizia che nessuno voleva sentire: Lukaku si era fatto male di nuovo. Il sito belga HLN aveva pubblicato le immagini di Rom dolorante durante un allenamento al Bosuil, il campo dell’Anversa, con la sessione interrotta in anticipo. Dopo mesi di problemi tra coscia e ileopsoas e un percorso di riabilitazione portato avanti in Belgio con il suo preparatore di fiducia Maesschalck, l’ipotesi di un ennesimo stop aveva fatto temere il peggio. Poi la smentita, e il sollievo. Nessun infortunio: solo gestione dei carichi. La Gazzetta dello Sport ridimensiona tutto in poche righe: «Una smorfia strappata da un obiettivo è diventata un allarme».🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lukaku, falso allarme dal Belgio: nessun nuovo infortunio, solo gestione dei carichi IL RITORNO DI LUKAKU DOPO L’INFORTUNIO Notizie correlate Dal Belgio arriva la notizia di un nuovo infortunio per LukakuCome riporta infatti la redazione sportiva belga di HLN il calciatore belga potrebbe essere incappato in un nuovo infortunio. Dal Belgio: carichi di lavoro di Lukaku aumentati troppo rapidamenteDal Belgio: Lukaku rientrato a Napoli troppo presto, non era pronto Il caso Lukaku è trattato in maniera profondamente diversa dai media napoletani... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Lukaku, falso allarme: nessun problema fisico, cosa filtra dal Belgio; Lukaku, falso allarme dal Belgio: nessun nuovo infortunio, solo gestione dei carichi. Lukaku, falso allarme: nessun problema fisico, cosa filtra dal BelgioNessun nuovo allarme per Romelu Lukaku. Dal Belgio, dove sta portando avanti il suo programma personalizzato, arrivano segnali più rassicuranti rispetto alle prime impressioni di ... tuttonapoli.net Lukaku, falso allarme dal Belgio: nessun nuovo infortunio, solo gestione dei carichiUna smorfia, una foto, e il panico. Ieri pomeriggio dal Belgio era arrivata la notizia che nessuno voleva sentire: Lukaku si era fatto male di nuovo. Il sito belga HLN aveva pubblicato le immagini di ... ilnapolista.it Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di Romelu Lukaku: nessun nuovo infortunio alla caviglia per il centravanti belga. C'è un motivo preciso se ha lasciato prima l'allenamento. - facebook.com facebook Nessun nuovo infortunio per #Lukaku: smentite le indiscrezioni dal Belgio x.com