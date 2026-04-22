Lukaku rientra l’allarme per l’attaccante? Ecco cosa filtra ora dal Belgio

Romelu Lukaku ha interrotto l’allenamento presso il centro sportivo di Anversa, ma le prime verifiche sulle condizioni della caviglia non indicano problemi seri. Fonti dal Belgio riferiscono che non ci sono indicazioni di infortuni particolarmente preoccupanti, anche se l’attaccante ha deciso di fermarsi temporaneamente. Al momento, non si registrano ulteriori dettagli o aggiornamenti sulla sua disponibilità futura.

Romelu Lukaku interrompe l’allenamento ad Anversa, ma le condizioni della caviglia non destano al momento preoccupazione. Lo stop era programmato insieme al suo staff per gestire i carichi di lavoro durante la riabilitazione. Lukaku ad Anversa: lo stop rientra nella tabella di marcia. L’attaccante belga ha lasciato il campo di Bosuil dopo meno di un’ora di lavoro con Peter Gors di MoveToCure, il preparatore che segue la sua riatletizzazione lontano da Napoli. L’interruzione, però, non rappresenta una complicazione. Come riporta ‘Il Mattino’, il programma di recupero procede secondo le previsioni stabilite con lo staff medico azzurro. I carichi aumentano gradualmente giorno dopo giorno e la gestione dei tempi di lavoro rimane fondamentale in questa fase.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lukaku, rientra l’allarme per l’attaccante? Ecco cosa filtra ora dal Belgio Notizie correlate Leggi anche: Lukaku, dal Belgio filtra la possibile data del rientro Lukaku torna a Napoli, dal Belgio sicuri: “Ecco cosa lo aspetta al rientro”Il ritorno di Romelu Lukaku a Napoli si avvicina e porta con sé tensioni e interrogativi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incontro Lukaku-Napoli: la tensione resta. Big Rom riparte per il Belgio e multa non scongiurata; Sky – Com’è andato l’incontro Lukaku-Napoli: cosa filtra su riabilitazione, pace e rientro in campo; Napoli, fissato il rientro di Lukaku. Cosa filtra sul reintegro e sul futuro dell'attaccante belga; Napoli, Lukaku ancora in Belgio: diplomazie al lavoro. Napoli, allarme rientrato per Lukaku: smentiti problemi fisiciNon ci sono nuovi problemi fisici per l'attaccante belga: si tratta semplicemente di una gestione oculata e preventiva delle sessioni di allenamento, legata all’aumento dei carichi di lavoro previsti ... tuttosport.com Nessun nuovo infortunio per Lukaku: smentite le indiscrezioni dal BelgioNovità importanti in casa Napoli. Non ci sono nuovi problemi fisici per Romelu Lukaku, nonostante l'indiscrezione rilanciata in Belgio. Si tratta semplicemente di una gestione oculata e preventiva ... corrieredellosport.it Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di Romelu Lukaku: nessun nuovo infortunio alla caviglia per il centravanti belga. C'è un motivo preciso se ha lasciato prima l'allenamento. - facebook.com facebook Nessun nuovo infortunio per #Lukaku: smentite le indiscrezioni dal Belgio x.com