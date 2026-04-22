dal belgio arriva la notizia di un nuovo infortunio per lukaku

Dal Belgio arriva la notizia di un nuovo infortunio per Romelu Lukaku, attaccante del Napoli. Si tratta di un problema fisico che si aggiunge alle difficoltà già affrontate di recente. La squadra non ha ancora comunicato dettagli specifici sulle condizioni dell’attaccante o sui tempi di recupero. La situazione ha attirato l’attenzione dei media sportivi, che monitorano attentamente gli sviluppi.

Come riporta infatti la redazione sportiva belga di HLN il calciatore belga potrebbe essere incappato in un nuovo infortunio. Stando a quanto appreso, Big Rom durante il suo recupero al centro sportivo dell’Anversa è stato costretto a fermarsi, stavolta però per un problema alla caviglia. Il belga ha lasciato dunque il centro sportivo dopo neanche un’ora. Le condizioni sono da valutare e il tempo per i mondiali è sempre meno. 53 sono i giorni che attendono i diavoli in vista dell’esordio con l’Egitto. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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CALCIOMERCATO NAPOLICONTATTI MARIO GILALUKAKU CIFRE MULTA E CESSIONENOA LANG NO AL RISCATTO

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