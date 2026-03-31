Dal Belgio | carichi di lavoro di Lukaku aumentati troppo rapidamente

Dal Belgio arriva la notizia che i carichi di lavoro di Lukaku sono stati aumentati troppo rapidamente, portandolo a rientrare a Napoli in anticipo rispetto alle sue condizioni di forma. Secondo fonti locali, il giocatore non sarebbe ancora pienamente pronto per riprendere l’attività. La copertura mediatica sul caso differisce tra i media belgi e quelli italiani, con approcci e titoli divergenti.

Dal Belgio: Lukaku rientrato a Napoli troppo presto, non era pronto Il caso Lukaku è trattato in maniera profondamente diversa dai media napoletani (e italiani) e da quelli belgi. A Napoli e in Italia ci si sofferma sulla disobbedienza del calciatore e sulla linea dura del Napoli (che però al momento non trova conferme in atti concreti). Dal Belgio si soffermano su altri aspetti: sul nuovo infortunio di Lukaku. su Lukaku che sarebbe stato costretto al rientro a Napoli troppo presto, quando non non aveva ancora completato il suo iter di recupero.. E di conseguenza non avrebbe potuto sostenere determinati carichi di lavoro. tutto quel che viene pubblicato in Italia, secondo i belgi, è frutto di De Laurentiis e del suo rapporto privilegiato con la stampa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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