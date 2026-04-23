luis puenzo tra la storia ufficiale e quella personale

Il 24 marzo 1986, il regista salì sul palco per ricevere l’Oscar per il film La historia oficial. Durante il discorso di ringraziamento, espresse il suo onore nel ricevere il riconoscimento, pur sottolineando un senso di complessità legato alla storia raccontata nel film. La pellicola, vincitrice di quell’anno, affronta tematiche legate alla dittatura e ai desaparecidos, ponendo l’accento su aspetti personali e collettivi di quegli eventi.

Cinema È scomparso il 21 aprile a Buenos Aires il regista che conquistò il primo Oscar per l’Argentina. In «La historia oficial» il dramma dei figli dei desaparecidos dati in adozione Cinema È scomparso il 21 aprile a Buenos Aires il regista che conquistò il primo Oscar per l’Argentina. In «La historia oficial» il dramma dei figli dei desaparecidos dati in adozione Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Quando Luis Puenzo il 24 marzo 1986 salì sul palco per ricevere l’Oscar per La historia oficial, pronunciò queste parole: «Sono onorato di ricevere questo premio, allo stesso tempo non posso non ricordare un altro 24 marzo, esattamente di dieci anni fa, la data dell’ultimo colpo di stato nel nostro paese.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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«La storia ufficiale non è soltanto un film, è una ferita aperta che non smetterà mai di sanguinare». Luis Puenzo, scomparso a 80 anni, è stato uno dei registi più importanti del cinema argentino. Era nato a Buenos Aires nel 1946 e aveva iniziato il suo percorso - facebook.com facebook