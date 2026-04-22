Morto il regista Luis Puenzo diresse La storia ufficiale | primo film argentino a vincere l'Oscar

È deceduto all'età di 80 anni il regista argentino Luis Puenzo, noto per aver diretto il film La storia ufficiale. Questo film, che affronta le conseguenze della dittatura militare in Argentina, è stato il primo prodotto nazionale a ricevere un premio Oscar, nel 1986. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

È morto all'età di 80 anni il regista Luis Puenzo. Noto per aver diretto il film La storia ufficiale, sulle conseguenze della dittatura militare in Argentina, primo film argentino a vincere l'Oscar nel 1986.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate "Film mediocri e troppi obblighi, quest'anno non voto", regista candidato boicotta Oscar 2026Le regole dell'Academy volte a obbligare i votanti a vedere tutti i film candidati hanno provocato il boicottaggio da parte di un regista nominato in... Luis Henrique prima di Milan-Inter: “È il mio primo derby, contento di giocare e voglio vincere”Luis Henrique, centrocampista nerazzurro, ha parlato a 'Inter TV' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Luis Puenzo, morto il regista argentino premio Oscar con La storia ufficiale; Addio a Luis Puenzo, regista del primo premio Oscar dell'Argentina; Addio a Luis Puenzo, gigante del cinema argentino: Premio Oscar con La historia oficial. Morto il regista Luis Puenzo, diresse La storia ufficiale: primo film argentino a vincere l’OscarÈ morto all’età di 80 anni il regista Luis Puenzo. Noto per aver diretto il film La storia ufficiale, sulle conseguenze della dittatura militare in Argentina, primo film argentino a vincere l’Oscar ... fanpage.it Luis Puenzo: morto il regista argentino premio Oscar per La storia ufficialeÈ scomparso ieri all'età di 80 anni il regista argentino Luis Puenzo, che vinse l'Oscar per il miglior film straniero nel 1986 col drammatico La storia ufficiale. All'età di 80 anni è morto a Buenos ... comingsoon.it LUTTO - E' morto Luis Puenzo, il regista argentino aveva 80 anni ift.tt/y13VHBG x.com Addio a Luis Puenzo, gigante del cinema argentino: Premio Oscar con La historia oficial - facebook.com facebook