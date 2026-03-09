Durante il post-partita, l’allenatore ha commentato una situazione specifica avvenuta durante il derby, affermando che avevano studiato quella mossa. Ha spiegato che Estupinan si trovava dietro a Luis Henrique e che, in fase di preparazione, avevano lavorato su quella dinamica. La partita si è conclusa con una vittoria per 1-0 contro l’Inter.

A Dazn: "L'Inter ha sette punti di vantaggio, sono tanti. Abbiamo 9 punti sulla Roma e sul Como. Non abbiamo raggiunto nessun obiettivo. Dobbiamo essere molto contenti della vittoria soprattutto perché porta tre punti" Juventus' Italian coach Massimiliano Allegri attends a press conference on the eve of the UEFA Champions League group H football match Juventus vs Valencia on November 26, 2018 in Turin. (Photo by Marco BERTORELLO AFP) “L’Inter ha sette punti di vantaggio, sono tanti. È la squadra più forte, i ragazzi sono stati molto bravi, potevamo essere più lucidi negli ultimi trenta metri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: “Estupinan alle spalle di Luis Henrique? Avevamo preparato quella situazione”

Pagelle Milan Inter: la notte di Estupinan, Rabiot-Modric totali. Pesano gli errori di Luis Henrique e Mkhitaryan VOTITonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Boga convince la...

Marianella convinto: «Sostituto di Dumfries? Io voterò sempre per quel nerazzurro! Luis Henrique è un po’ inventato in quella posizione»di Redazione Inter News 24Il noto giornalista e telecronista, Massimo Marianella, ha analizzato così il momento dell’Inter dopo l’infortunio di...

Tutti gli aggiornamenti su Luis Henrique.

Milan-Inter 1-0 | GOL di Estupinan e Allegri ride! Esce Bastoni | OneFootballIl derby di Milano è uno snodo fondamentale di questa Serie A: l'Inter è al 1° posto a +10 sul Milan, una vittoria nerazzurra chiuderebbe virtualmente il campionato mentre un successo dei rossoneri po ... onefootball.com

Il derby è rossonero, il gol di Estupiñán riapre la lotta-scudetto: Allegri a -7Si allunga la maledizione del derby per l'Inter, a secco di vittorie da sette stracittadine e dalla conquista della seconda stella, mentre il Milan torna a credere alla difficile rimonta-scudetto. La ... msn.com