L’Ue tira dritto | L’unica via è il Green deal

L’Unione Europea ha presentato Accelerate EU, un piano volto a rispondere alla crisi energetica. Nel documento si evidenzia l’obiettivo di accelerare la transizione verso l’elettrificazione e di abbandonare le misure temporanee come lockdown e smart working, considerandoli ormai superati. La strategia si concentra su interventi a breve termine e su un impegno a lungo termine per sostenere il Green deal.

Da un po’ non arrivava da Bruxelles un piano per dirci che cosa dobbiamo fare, ma l’attesa è finita. Dalla riunione dei commissari europei di ieri si è riversato sull’Europa quasi intera il piano Accelerate Eu, il nuovo e atteso elenco di misure che l’Unione introduce per affrontare (si fa per dire) l’ennesima crisi energetica. La fredda cronaca dice che la Commissione propone un pacchetto basato su cinque linee principali: coordinamento, protezione prezzi, produzione interna, investimenti e rafforzamento delle reti. Sarà avviato un coordinamento tra Stati membri su riempimento degli stoccaggi gas, possibili rilasci di scorte petrolifere, uso delle flessibilità per prevenire carenze, salvaguardia delle forniture di jet fuel e diesel.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Ue tira dritto: «L’unica via è il Green deal» Forget this marriage! Boss reborn as a loser shocks all with poetry. Elites now kneel! Notizie correlate Leggi anche: Mercosur: l'Ue tira dritto e decide l'applicazione provvisoria dell'accordo Leggi anche: Oggi conferenza col ministro Tajani. Via il green deal Ue, sì a un mix energetico serio Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Cosa significa l’assenza di Orbán al Consiglio europeo informale di Nicosia. Scrive Curti Gialdino; Il Parma tira dritto verso la Serie A. Il Venezia scavalca la Cremonese, che ora vede arrivare il Como. L'Ue tira dritto sulla Russia e prepara lo scudo sull'energiaL'Europa tira dritto sulla linea dura contro Mosca. ansa.it