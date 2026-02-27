Mercosur | l' Ue tira dritto e decide l' applicazione provvisoria dell' accordo

La Commissione europea ha annunciato di applicare temporaneamente l’accordo commerciale con il Mercosur, senza attendere ulteriori ratifiche. La decisione arriva dopo che le trattative tra le due parti sono state completate e l’accordo è stato firmato. La proposta riguarda l’attivazione immediata di alcune disposizioni dell’accordo, che entreranno in vigore in via provvisoria.

La mossa era nell'aria. La Commissione europea ha deciso di procedere all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra Ue e Mercosur. Senza attendere l'approvazione del Parlamento europeo, né il pronunciamento della Corte di giustizia europea, alla quale la stessa Eurocamera ha rimandato l'intesa. La decisione è stata presa non appena è stato possibile, ovvero subito dopo la ratifica dei parlamenti dei primi Paesi dell'organizzazione latinoamericana, Uruguay e Argentina, avvenuta nello stesso giorno. "A gennaio, il Consiglio europeo ha autorizzato la Commissione ad applicare provvisoriamente l'accordo a partire dalla prima ratifica da parte di un paese del Mercosur. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mercosur, von der Leyen annuncia l’applicazione provvisoria dell’accordo da parte dell’UeLa presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato l’applicazione provvisoria dell’accordo Mercosur.

Scatto dell’Ue sul Mercosur: ci sarà l’applicazione provvisoria dell’accordo. L’ira di Macron contro von der Leyen: «Non si fa così»L’Unione europea ha deciso di procedere con l’entrata in vigore dell’accordo commerciale con il Mercosur.

