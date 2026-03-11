Grella molto duro con Thiaw dopo il rigore provocato | Lo faceva al Milan è il motivo del suo addio

Grella ha criticato duramente Thiaw dopo il rigore provocato nel finale di Newcastle-Barcellona di Champions League. L’ex milanista è stato accusato di aver causato il penalty e si è fatto riferimento al suo passato in Italia, sottolineando che il Milan lo avrebbe lasciato partire proprio per questo motivo. La discussione si è concentrata sulla gestione del difensore e sul suo ruolo in quella partita.