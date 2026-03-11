Grella molto duro con Thiaw dopo il rigore provocato | Lo faceva al Milan è il motivo del suo addio
Grella ha criticato duramente Thiaw dopo il rigore provocato nel finale di Newcastle-Barcellona di Champions League. L’ex milanista è stato accusato di aver causato il penalty e si è fatto riferimento al suo passato in Italia, sottolineando che il Milan lo avrebbe lasciato partire proprio per questo motivo. La discussione si è concentrata sulla gestione del difensore e sul suo ruolo in quella partita.
L'ex milanista Malick Thiaw è finito sul banco degli imputati dopo il calcio di rigore provocato allo scadere di Newcastle-Barcellona di Champions League: "Questo è il motivo per cui sono riusciti a prenderlo dal Milan e il Milan l'ha lasciato andare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Tonali segna il suo primo gol in Champions ma dopo il fischio finale è una furia: “Non sono molto contento”Sandro Tonali segna il suo primo gol in Champions e passa il turno con il Newcastle ma dopo il fischio finale è una furia: "Non sono molto contento".
Cristiana ed Ernesto a Verissimo: “Io lo sognavo” “Lei mi faceva impazzire. Ci siamo messi sempre alla prova”Cristiana ed Ernesto si raccontano a Verissimo: "Ci siamo messi alla prova, tra litigi e insicurezze".