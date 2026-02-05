Kutuzov | Ronaldo mi faceva domande sul Milan era molto interessato

Vitali Kutuzov, ex giocatore del Milan, svela un retroscena su Cristiano Ronaldo. Durante un’intervista a Fanpage, l’ex calciatore ha confidato che Ronaldo gli faceva molte domande sul club rossonero. Era molto interessato al Milan, e si mostrava curioso di sapere dettagli e storie sulla squadra.

Vitali Kutuzov, ex calciatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Fanpage, alla quale ha rivelato un retroscena legato a Cristiano Ronaldo, suo compagno durante il periodo allo Sporting Lisbona. Kutuzov ha dichiarato che il portoghese era molto interessato al Milan e difatti faceva molte domande anche sulla gestione del corpo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Cristiano era appena stato promosso in prima squadra dalle giovanili, io mi ero già ambientato allo Sporting e lui fu mandato a vivere con me. Abbiamo trascorso molto tempo insieme, potevamo sederci e parlare. Cristiano faceva domande sul Milan.

Vitali Kutuzov rivela che un giovane Cristiano Ronaldo si interessava molto a cosa succedeva a Milan Lab negli anni 2000.

