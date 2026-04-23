Ranieri | I ct hanno pochi giocatori tra cui scegliere Servono più italiani in campo

Durante la cerimonia di consegna del Premio Città di Roma, organizzato dall'Opes al Salone d'Onore del Coni, il senior advisor dei Friedkin ha commentato la situazione dei commissari tecnici. Ha affermato che gli allenatori hanno a disposizione un numero limitato di giocatori italiani tra cui scegliere e ha sottolineato la necessità di avere più italiani in campo.

Le parole del senior advisor dei Friedkin alla Roma durante la consegna del Premio Città di Roma organizzato da Opes al Salone d'Onore del Coni.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ranieri: "I ct hanno pochi giocatori tra cui scegliere. Servono più italiani in campo" Notizie correlate AIC prende posizione dopo l’eliminazione della Nazionale: «Servono più italiani in campo!». Ma ad oggi è impossibile per questi motiviMercato Juve, fari puntati su Darwin Nunez: l’attaccante resta nel mirino ma l’operazione è complicata! Il motivo Calciomercato Atalanta, clamoroso... Colori pixel 10a tutti i colori vivaci tra cui sceglierequesto approfondimento analizza le anticipazioni sul google pixel 10a, focalizzandosi sui colori previsti, sulle possibili specifiche e sulla data di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Allegri ct con Ranieri dt: che ticket! L’idea di Malagò per guidare la Nazionale; Italia, i tifosi: Ct: c'è un nome più forte di Conte. Il mister del Napoli divide; Trevisani: Mi hanno detto che Allegri sarà il nuovo ct dell'Italia e Ranieri il direttore tecnico - CalcioNapoli24 | CN24; Tutti gli uomini del presidente: Conte o il tandem Allegri-Ranieri, in FIGC chi vince sceglie il ct. Ranieri: Roma, tutti uniti verso un unico obiettivo. E di Gasperini non parlaConta solo il presente. Per chiudere la stagione in crescendo. Roma? Ci aspettiamo il meglio i ragazzi stanno dando tutto. Tutti uniti per un unico obiettivo. L'ha detto Claudio Ranieri, senior advi ... corrieredellosport.it Italia, Ranieri: perchè stavolta direbbe di sì mentre il popolo giallorosso lo scarica e vota GasperiniLa polemica innescata ieri dal senior advisor della Roma Ranieri secondo i tifosi nasconde anche la volontà di diventare ct della Nazionale dopo il gran rifiuto dello scorso giugno ... sport.virgilio.it L'ex ds è sicuro: "Gasperini e Ranieri non continueranno insieme. Quando l’equilibrio viene rotto in modo così fragoroso diventa una cosa irreversibile. È una questione di rispetto che è stato infranto da tutti e due. I Friedkin Di sicuro faranno una scelta. La Ro - facebook.com facebook #Ranieri: " #Roma, tutti uniti verso un unico obiettivo". E di #Gasperini non parla x.com