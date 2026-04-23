Lucchese - Serie D | la squadra del futuro Il destino di Milan è legato alle quote

La Lucchese sta preparando la prossima campagna acquisti in vista del campionato di Serie D. La decisione sulle entrate di giovani calciatori under sarà uno degli aspetti più discussi, dopo che il presidente avrà definito il budget disponibile e che sarà chiarito chi sarà l’allenatore della squadra. La scelta degli under influenzerà molto le strategie di rafforzamento della squadra, che si concentrerà anche sulla composizione della rosa.

Sarà la scelta degli "Under" l’aspetto più delicato della prossima campagna acquisti della Lucchese versione serie "D", una volta che il patron Brunori avrà deciso il budget da mettere a disposizione del "dg" Andrea Gianni e dopo che sarà stato sciolto il nodo riguardante la conduzione tecnica. A quel punto si tratterà, come abbiamo già accennato, di stabilire se giocare con un "over" in porta, in questo caso Alberto Milan, oppure se seguire la strategia adottata, forse, dalla maggioranza delle società, che prevede la presenza di un "under" tra i pali, nell’ottica di avere un "over" in più in squadra. Va da sé che, se la nuova Lucchese...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese - Serie "D": la squadra del futuro. Il destino di Milan è legato alle "quote" Notizie correlate Bonaventura dopo il ritiro dal calcio: «L’esordio in Serie A il momento più bello, sono un po’ più legato al Milan. Futuro? Magari farò il corso da allenatore…»Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Dal Milan alla Serie B? Il destino incredibile di Füllkrug e la clamorosa clausola sullo stipendioNell'ultimo calciomercato invernale, per ovviare al lungo stop di Santiago Giménez, il Milan ha prelevato - in prestito gratuito - dal West Ham... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tabellino partita Sestese Calcio vs Lucchese Calcio; La Lucchese è in Serie D. Battuto il Perignano 2-0 e grande festa al ‘Porta Elisa’ e in città; Tra le squadre già promosse in D anche Lucchese e Alessandria; Sergio Pirozzi vince il campionato di Eccellenza con la sua Lucchese. Lucchese - Serie D: la squadra del futuro. Il destino di Milan è legato alle quoteSarà la scelta degli Under l’aspetto più delicato della prossima campagna acquisti della Lucchese versione serie D, una volta che il patron Brunori avrà deciso il budget da mettere a disposizione ... sport.quotidiano.net Lucchese - L’omaggio: il 25 aprile con La Nazione» in edicola. In regalo il poster della PanteraUn poster da incorniciare per festeggiare la promozione di serie D della Lucchese. E’ quello che, sabato 25 aprile, troverete allegato a La Nazione: la foto scattata da Alcide che celebra ... sport.quotidiano.net Buoni risultati per gli atleti della Pugilistica Lucchese alle fasi regionali dei campionati italiani under 17 e under 19 che si sono disputati nelle ultime settimane. Tutti i pugili della categoria under 17 iscritti alla competizione sono infatti riusciti ad accedere alle fa - facebook.com facebook