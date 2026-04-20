Niclas Füllkrug lascerà il Milan alla fine della stagione estiva e tornerà al West Ham, dove si trova in prestito. La decisione è stata comunicata ufficialmente e fa parte di un accordo tra i club. L’attaccante tedesco, nato nel 1993, ha lasciato il Milan dopo aver giocato in prestito. La sua situazione contrattuale e la clausola sullo stipendio sono state oggetto di attenzione nelle trattative recenti.

Nell'ultimo calciomercato invernale, per ovviare al lungo stop di Santiago Giménez, il Milan ha prelevato - in prestito gratuito - dal West Ham l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug. Il club di Via Aldo Rossi ha assicurato agli 'Hammers' il pagamento dello stipendio rimanente del giocatore fino al prossimo 30 giugno, pari a 1,3 milioni di euro e si era riservato anche un'opzione di acquisto a titolo definitivo del suo cartellino. Qualora il Milan avesse voluto esercitare il diritto di riscatto per Füllkrug, avrebbe potuto farlo versando appena 5 milioni di euro alla società londinese. Un'eventualità che, però, non si verificherà.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dal Milan alla Serie B? Il destino incredibile di Füllkrug e la clamorosa clausola sullo stipendio

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