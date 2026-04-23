Un uomo di 33 anni è stato arrestato e portato in carcere con una misura di custodia cautelare. Le autorità lo accusano di aver compiuto tre aggressioni a sfondo sessuale in diverse occasioni ad Altopascio, tra l’estate scorsa e aprile di quest’anno. Durante un episodio, si sarebbe anche reso responsabile di aver sfondato a calci la porta di una casa privata.

LUCCA – E’ finito in carcere, un uomo di 33 anni, in esecuzione di una misura di custodia cautelare perché accusato di tre diverse aggressioni a sfondo sessuale avvenute ad Altopascio (Lucca), una l’estate scorsa, le altre a gennaio e il 15 aprile. Atti persecutori, violazione di domicilio, molestia o disturbo alle persone e violenza sessuale i reati contestati all’uomo, un immigrato regolare di origine tunisina, senza fissa dimora, nell’ordinanza emessa dal gip di Lucca su richiesta della procura lucchese. A settembre poi, nel corso di un episodio analogo, il 33enne sarebbe riuscito a sfondare a calci la porta di casa della donna, l’avrebbe inseguita all’interno e iniziato a molestarla per poi fuggire quando i vicini avevano chiamato i carabinieri.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Lucca: arrestato 33enne per aggressioni sessuali. Avrebbe anche sfondato a calci la porta di casa di una donna

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