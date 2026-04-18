Un episodio di violenza si è verificato in una abitazione di Altopascio, dove un uomo ha sfondato la porta a calci e ha aggredito una persona all’interno. Secondo quanto riferito, subito dopo l’ingresso ha iniziato a toccarla. La vittima ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

Altopascio (Lucca), 18 aprile 2026 – Non si è arreso di fronte a niente. Prima l’ha seguita poi, quando la donna si è barricata in una casa dove si reca di solito per accudire una signora invalida di circa 90 anni, ha spaccato la porta ed è entrato, ma lei si è difesa, spaccandogli in testa un oggetto di metallo. Poi ci ha riprovato la mattina seguente e, a quanto sembra, anche con altre donne. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacaucciso-bongiorni-ggt44cje E’ accaduto a poche decine di metri dal centro di Altopascio dove una cinquantenne ha vissuto autentici momenti di terrore, come lei stessa racconta. “Intorno alle 5,30 di mattina, come faccio alcune volte alla settimana, vado a portare assistenza ad una anziana che abita vicino a me.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggressione choc in casa: “Ha sfondato la porta a calci poi ha iniziato a toccarmi”

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