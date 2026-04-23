La Corte d’Appello di Milano ha deciso di assolvere con formula piena due uomini, dopo che in primo grado erano stati condannati per accuse di violenza sessuale. La decisione ha portato alla revoca delle condanne precedenti. Il padre di uno dei due ha commentato l’esito parlando di accuse false e di infamia, affermando che sono stati accusati ingiustamente. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che si è concluso con un nuovo verdetto di assoluzione.

La Corte d’Appello di Milano, ribaltando le condanne di primo grado, ha assolto con formula piena i due giovani calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, che erano accusati assieme a tre loro amici (anche loro assolti oggi) di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense. La ragazza aveva revocato la costituzione di parte civile in quanto era stata risarcita. Secondo l’indagine, il presunto stupro di gruppo risaliva alla notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. Accuse cancellate in secondo grado. Il sostituto pg di Milano Massimo Gaballo aveva chiesto la conferma delle condanne con rito abbreviato del primo grado a 3 anni e 7 mesi di reclusione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lucarelli jr e Apolloni assolti dall’accusa di violenza sessuale: ribaltate le condanne di primo grado. Il padre Cristiano: “Falsi e venduti, ci avete infamato”

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#MarioVancini, colono,. dopo l' #Armistizio militò nel btg. "Lucarelli" della 2ª brg. "Paolo Garibaldi". Cadde la mattina del #22aprile 1945 a #Gavaseto (San Pietro in Casale) in uno scontro con le retroguardie dell'esercito tedesco in fuga verso il nord.Aveva solo x.com