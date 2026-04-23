La Corte d’Appello di Milano ha ribaltato completamente la sentenza di primo grado e ha assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste" i due giovani calciatori Mattia Lucarelli (figlio dell’ex attaccante Cristiano) e Federico Apolloni, insieme ad altri tre loro amici. I cinque erano accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense, episodio avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. La ragazza aveva in seguito revocato la costituzione di parte civile dopo essere stata risarcita.In primo grado i giovani erano stati condannati a pene fino a 3 anni e 7 mesi. In appello tutte le accuse sono cadute.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lucarelli Jr assolto, le urla del padre: "Luridi, falsi, venduti, ci avete infamato"

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